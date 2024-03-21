متعة ليالي رمضان.. عروض فنون شعبية بساحة أبو الحجاج الأقصرى.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل ساحة سيدي أبو الحجاج الأقصرى، رصد خلاله فعاليات ليالى رمضان الثقافية بعروض فنية مميزة في قلب الساحة.



عقدت أمسية شعرية لأدباء نادي أدب أرمنت شارك بها الشاعر خالد حلمى الطاهر وألقى قصيدة" مربعات عن الأقصى"، الشاعر على حسان" اوشك أن يبدل معشرا "، سيد صدقى" صمود، مدائح نبوية "، وأعدت حقلة نقدية للشاعر د. النوبى عبدالراضى وتحدث عن" اللغة فى البناء القصصى"، والشاعر عمرو عبدالصبور تحدث عن" الحوار فى البناء القصصى "، بالإضافة إلى أمسية شعرية قدمها بيت الشعر بالأقصر، وفى مقهى" يحيى طاهر عبدالله " تحدث الشاعر حسن عامر عن العودة إلى الجذور عن الشاعر حسين القباحى.





وتضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، عددا من الفعاليات المتنوعة المقدمة للأطفال منها ورشة حكي عن "النظافة" سردتها عواطف مصطفى وقدمت خلالها شروحا حول قيمة النظافة، وعرض مسرح عرائس " قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم " للفنان محمود النجار وسماح مصطفى، كما أعد دوري ثقافي للأطفال وأسئلة في المعلومات العامة أدارته ايمان صلاح، ونفذت ورش فنية متنوعة منها مجسمات بالفوم، ورشة تصميم فانوس رمضان بالخرز، رسم حر.