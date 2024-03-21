متحف كفر الشيخ يعرض 3 قطع أثرية للجمهور لاختيار قطعة شهر أبريل

كفر الشيخ- محمد سليمان

عرض متحف كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام المتحف، 3 قطع أثرية، لاختيار قطعة شهر أبريل 2024، القطعة الأولى، جزء من عنصر معماري يحمل خرطوش الملك تحتمس الثالث ونقش للملك في هيئة المعبود حورس ناشر جناحيه مرتديا التاج الأبيض يرجع لعصر الدولة الحديثة "حجر جيري".

أما القطعة الثانية، فهي عبارة عن تمثال لسرابيس بهيئة رجل واقف يحمل صولجان مفقود في يمناه ويرتدي عباءة وقميص وصندل يرجع للعصر الروماني "حجر جيرى"، والقطعة الثالثة فهي عبارة عن طبق من الخزف ذو البريق المعدني الأخضر الزيتوني يحمل رسم لحيوان يرجع للعصر العباسي "خزف".

وأكد الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام متحف كفر الشيخ، أنّ مسابقة "أنت من تقرر" يتم الإعلان عنها شهريا، وأنه جرى عرض 3 قطع أثرية لاختيار القطعة المميزة لشهر أبريل لعام 2024 لعرضها لمدة شهر كامل أمام الجمهور من زوار متحف كفر الشيخ، لافتاً إلى أنّ شهر أبريل من كل عام يشهد الاحتفال باليوم العالمي للفن، ويتزامن مع هذا الشهر أيضاً هذا العام الاحتفال بعيد الفطر المبارك، لذا سيتم عرض بعض القطع المميزة بالمتحف تزامناً مع هذه الاحتفالات الهامة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح متحف كفر الشيخ عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.

وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين "حورس" وعمه "ست"، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود "حورس الصقر"، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو "إسلامي، وقبطي"، وغيرهما من العصور، ويعرض المتحف 750 قطعة أثرية من بين 1200 قطعة يضمها المتحف.



تمثال لسرابيس بهيئة رجل واقف يحمل صولجان مفقود في يمناه ويرتدي عباءة وقميص وصندل يرجع للعصر الروماني