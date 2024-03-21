مايا مرسى تقدم عددا تذكاريا من "شهادات على العصر الذهبى للمرأة المصرية" للرئيس السيسى

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قدمت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، العدد التذكاري "إرادة سياسية شهادة للتاريخ.. شهادات على العصر الذهبي للمرأة المصرية"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

وشهدت فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، عرض فيلم تسجيلي عن جهود المجلس القومي للمرأة.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.



