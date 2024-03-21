اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 مارس 2024 12:57 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مايا مرسى تقدم عددا تذكاريا من "شهادات على العصر الذهبى للمرأة المصرية" للرئيس السيسى

الخميس، 21 مارس 2024 12:17 م
مايا مرسى تقدم عددا تذكاريا من "شهادات على العصر الذهبى للمرأة المصرية" للرئيس السيسى مايا مرسى تقدم عدد التذكاري للرئيس السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدمت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، العدد التذكاري "إرادة سياسية شهادة للتاريخ.. شهادات على العصر الذهبي للمرأة المصرية"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

وشهدت فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، عرض فيلم تسجيلي عن جهود المجلس القومي للمرأة.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.


 







السيسي

الرئيس السيسي

اخبار الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

احتفال يوم المراة

يوم المراة

يوم المراة المصرية

تكريم المراة المصرية

عيد الام

عيد الام 2024

حفل تكريم المرأة المصرية

تكريم المرأة المصرية

حفل يوم المرأة

حفل عيد الام

الرئيس السيسي يكرم المرأة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة