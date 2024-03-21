اليوم السابع
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الخميس، 21 مارس 2024 06:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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لو جيت إسكندرية لازم تتصور هنا.. شارع التماثيل بمحطة الرمل يجذب الزائرين.. فيديو

الخميس، 21 مارس 2024 06:00 ص
لو جيت إسكندرية لازم تتصور هنا.. شارع التماثيل بمحطة الرمل يجذب الزائرين.. فيديو تمثال رجل يحتضن ابنته
الإسكندرية - جاكلين منير

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أجرى اليوم السابع جولة فى شارع التماثيل بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، والذى يجذب الزائرين لالتقاط الصور التذكارية فى جولة ممتعة نظرا لاحتوائه على مجموعة من التماثيل المجسمة فى شكل جمالى جميل و مبهر للزائرين ، الذين يحرصون على إلتقاط الصور التذكارية بجوار التماثيل المتنوعة و المجسمة ، و التى تضاهى شوارع أوروبا .

وتم إنشاء الشارع لإضفاء قيمة جمالية ومظهر حضارى على منطقة وسط الإسكندرية وهى منطقة تجارية وحيوية للغاية .

و يقع الشارع بجوار مسجد القائد ابراهيم أحد أشهر المساجد بمحافظة الإسكندرية ، فيما ينتهى الشارع وصولا الى المستشفى الأميرى الجامعى ،ويطل الشارع من الجهة المقابلة لميدان القائد ابراهيم على البحر و كورنيش الإسكندرية فى مشهد خلاب حيث ينحدر الشارع فى اتجاه البحر .

تمثال رجل يحتضن ابنتة
تمثال رجل يحتضن ابنتة

 

تمثال رجل يستخدم الكمبيوتر 8
تمثال رجل يستخدم الكمبيوتر 8

 

شارع التماثيل 6
شارع التماثيل 6

 







الاسكندرية

شارع التماثيل

محطة الرمل

وسط الاسكندرية




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