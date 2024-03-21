لجنة الأوبئة بصحة الوادى الجديد تناقش الإجراءات الوقائية من مرض حمى الضنك

الوادى الجديد- ماهر البهنساوى

ترأس الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية لمرض حمى الضنك بحضور الدكتورة ناهد صلاح من إدارة الوقائى، والدكتور أشرف موريس شاروبيم من إدارة المتوطنة وممثلى مديريات الرى والإسكان والطب البيطرى و الزراعة و إدارة شئون البيئة بالمحافظة.

كان قد وجه اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد بتشكيل لجنة من ممثلى العديد من الجهات المختصة فى هذا الشأن، وتم التأكيد على خلو المحافظة هذا الشهر من المرض وأن التقصى الحشرى أثبت عدم وجود الحشرة ناقلة المرض بمحافظة الوادى الجديد حتى الآن.

وجرى التوجيه بتطهير وتغطية جميع الخزانات المكشوفة والبيارات وتغيير الخزانات التالفة و التخلص من بؤر المياه الراكدة وردم البرك والمستنقعات وشفط المياه من الخزانات الأرضية الخرسانية غير المستخدمة وتجفيفها وإغلاقها وتوفير عمالة لدعم القيام بأعمال الترصد والمكافحة بشكل مستمر و التخلص من تجمعات القمامة ورفعها بشكل دورى، كما وجهت اللجنة بإلزام الأهالى بتغطية الخزانات ووضع شبك ضيق النسيج على الفتحات.



