لجنة إيراد النهر بوزارة الرى تجتمع لمتابعة توفير الاحتياجات المائية للمنتفعين

كتبت أسماء نصار

أكدت وزارة الموارد المائية والري أنه تم عقد اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد النهر برئاسة الدكتورهاني سويلم وزير الرى، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والموقف المائى بالمحافظات وتوفير الاحتياجات المائية للمنتفعين، وجاهزية جهات الوزارة للتعامل مع حالات الطوارئ المختلفة.

‎ وتم خلال الاجتماع استعراض موقف إيراد نهر النيل، وإجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية، والحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.



كما تم استعراض الموقف المائى بمختلف المحافظات، وجاهزية إدارات الرى والصرف والميكانيكا بالمحافظات المختلفة، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة "الصيف".

الجدير بالذكر أنه يجرى حالياً دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل متكامل يشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخري وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة، فى ضوء أن الري الحديث يعد جزءاً من منظومه الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الرى الحديث، وإمكانية إستخدام هذه النظم فى مصر مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مع أهمية دراسة تفعيل دور روابط مستخدمى المياه للتعامل مع التحدى الخاص بتفتت الملكية الزراعية حال تنفيذ مشروعات الرى الحديث بالأراضي القديمة.