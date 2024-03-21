كوبرى ملوى العلوى بالمنيا يربط شرق ملوى بغربها بطول 2 كيلو متر.. فيديو

المنيا - حسن عبد الغفار

أجرى تليفزيون اليوم السابع جولة من مدينة ملوى في محافظة المنيا، وتحديدا من كوبرى ملوى أعلى ترعة الإبراهيمية، عبورا بمزلقان السكة الحديد، والذى يقلل الكثافة المرورية بالناحية الشمالية، والذى تم افتتاحه أمس.

وتم تنفيذ كوبرى ملوى بطول 2 كم على 5 محاور تربط شرق ملوى بغربها وشمالها، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 290 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة للتيسير على المواطنين للانتقال بين شرق وغرب المدينة.

كما تم تنفيذ كوبرى مشاه معدنى بطول 26متر اعلى السكة الحديد لعبور المواطنين من شرق السكة الحديد إلى غربها حفاظا على ارواح المواطنين.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، قد وجه بضرورة إنهاء الأعمال وفقا للمواصفات وأعمال الجودة والكفاءة، مع الالتزام بالمواصفات القياسية، ومراعاة الجودة فى العمل والدقة فى التنفيذ، والمحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

