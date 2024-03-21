كل ما تريد معرفته عن أماكن الأتوبيسات المجانية لمباراة المنتخب باستاد العاصمة

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت وزارة النقل أن غد، الجمعة، سوف يشهد تشغيل أتوبيسات عبر جهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولى، بالمجان لنقل جماهير مباراة المنتخب، من الميادين العامة، وذلك تسهيلاً علي الجماهير ودعم حركة تنقلاتهم إلى استاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

تبدأ الأوتوبيسات الساعة 4 عصراً ابتداء من يوم الجمعة الموافق 22 / 3 / 2024 سيكون بداية خط السير من الميادين التالية ( عبد المنعم رياض، العباسية ، حدائق القبة " بجوار نادي مصر للبترول "، مدينة نصر، محطة مترو الاستاد " بجوار نادي الزهور وكذلك بجوار نادي السكة الحديد ، محطة عدلي منصور، شبرا الخيمة، السلام، المعادي " أمام المركز الأوليمبي"، الجيزة، حدائق الأهرام " أمام نادي حدائق الأهرام، زهرة العاصمة، العاشر من رمضان " ميدان الأردنية " ، الزقازيق امام نادي الشرقية ).

وتقام بطولة كأس عاصمة مصر بجمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات (مصر / تونس / نيوزيلاندا / كرواتيا) وذلك بإستاد العاصمة الإدارية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.



والجدير بالذكر أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية تقع على طريق القطامية السخنة علي بعد عشر دقائق من محطة رسوم القطامية اتجاة السخنة.