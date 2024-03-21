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كامل العدد حلقة11.. ابن دينا الشربينى يعود لتدريبات الأهلى وسط احتفال اللاعبين

الخميس، 21 مارس 2024 08:33 م
كامل العدد حلقة11.. ابن دينا الشربينى يعود لتدريبات الأهلى وسط احتفال اللاعبين مسلسل كامل العدد
كتب محمد شعلان

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عاد شريف (حمزة دياب) ابن ليلى (دينا الشربيني) إلى تدريبات الأهلي بعد فترة من إصابته وسط احتفال زملاؤه به لتعافيه من الإصابة، واحتضنه مدربه ورفاقه في فريق الأهلي  وظهرت عليه ملامح السعادة لعودته للتدريبات من جديد، وذلك خلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل كامل العدد+1، المذاع على قناة on.

وفي مشهد آخر، حدث خلاف بين تيمور أبو العز (أحمد كمال) وزوجته فاتن (ألفت إمام) بسبب مفاجئتها له بأنها قررت السفر إلى إسبانيا وقبول عرض عمل هناك رفضه في السابق، وطلبت منه مجددا السفر معها ولكنه أخبرها بأنه لا يستطيع أن يترك منزله ولا ابنته ليلى (دينا الشربيني) وأحفاده، وتركها وانسحب من المناقشة بينما دخلت هي في موجة بكاء لعدم قدرتها على اقناعه.

مسلسل كامل العدد +1 مكون من 15 حلقة ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وبطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

يعرض مسلسل كامل العدد الحلقة 11 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة على قناة ON، في تمام الساعة 7:30 مساء.

تدور أحداث مسلسل كامل العدد +1 في إطار اجتماعى لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالاً لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفلا جديدا يطلقون عليه اسم عمر.
 







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