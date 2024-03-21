قوات الدفاع اليابانية تستأنف رحلات "أوسبرى" بعد توقف شهور بسبب حادث تحطم

طوكيو (أ ش أ)

استأنفت قوات الدفاع الذاتى البرية اليابانية، اليوم الخميس، رحلات طائراتها من طراز "أوسبرى" بالقرب من العاصمة طوكيو، بعد ما يقرب من أربعة أشهر من تعليقها بسبب حادث تحطم مميت لطائرة عسكرية أمريكية من نفس الطراز قبالة جزيرة جنوب غرب اليابان.

وأوضحت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية إن هذه الخطوة جاءت بعد أسبوع من استئناف القوات الأمريكية عمليات (أوسبري) في اليابان بعد رفع حظر الطيران العالمي على الطائرة ذات المروحية الدوارة في 8 مارس الجاري، دون تقديم شرح مفصل حول سبب الحادث الذي وقع في 29 نوفمبر الماضي وأدى إلى مقتل جميع الطيارين الثمانية الذين كانوا على متنها.

وأقلعت طائرة نقل من طراز (V-22) صباح اليوم من معسكر كيسارازو في محافظة تشيبا بالقرب من طوكيو، وهو موقع انتشار مؤقت لطائرات (أوسبري) التابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية.

ووسط استمرار المخاوف بشأن سلامة الطائرة، أبلغ كبار ضباط قوات الدفاع الذاتى البرية يوم الاثنين الماضي حكومة مدينة كيسارازو بخطة الاستئناف، حيث تعهد وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا بتقديم إحاطة مسبقة للسلطات المحلية.

وكان تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز (CV-22) في البحر بالقرب من جزيرة ياكوشيما في محافظة كاجوشيما أثناء التدريبات هو الأكثر دموية التي شملت طائرات أوسبري منذ ظهورها القتالي لأول مرة في عام 2007.

وفي نوفمبر الماضي، بعد وقت قصير من الحادث، علقت قوات الدفاع الذاتى البرية رحلات طيران (أوسبري)، بينما أوقفت الولايات المتحدة جميع طائراتها من طراز أوسبري في جميع أنحاء العالم في 6 ديسمبر الماضي.

وفي 14 مارس الجاري، بدأ الجيش الأمريكي تحليقه مرة أخرى في قاعدة فوتينما الجوية لقوات مشاة البحرية في محافظة أوكيناوا اليابانية.

وتهدف وزارة الدفاع اليابانية إلى نقل أسطول قوات الدفاع الذاتي البرية من كيسارازو إلى ساغا في جنوب غرب اليابان بحلول عام 2025.

تستطيع طائرات أوسبري الإقلاع والهبوط مثل المروحية ولكنها تبحر مثل الطائرة.