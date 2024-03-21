قصور ثقافة الأقصر تقدم ورش حكى حول شهر رمضان ومظاهر الاحتفال به قديما.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت قصور ثقافة الأقصر عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "حكم الشريعة الإسلامية في المخدرات" ألقاها الشيخ مدحت عبد الستار مسئول الفرع، موضحاً تعريف المخدرات وأهم أنواعها، والمخدرات تذهب العقل، والمخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع.

وعقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "أنواع المسرح" ألقاها المخرج المسرحي أحمد يوسف الجمل، موضحاً أنواع المسرح، وهى المسرح التعبيري، والمسرح اليوناني والإيطالي ورسالة المسرح، كما أعد القصر عرض إنشاد ديني للمنشد على سيد بعنوان "الله يا موجود"، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية محاضرة بعنوان "القراءة آثارها في بناء الوطن" ألقاها محمد حنفي، موضحاً مفهوم القراءة وأنواعها، وأهمية القراءة والعلاقة بين القراءة والوعي، أعدت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد وألقى قصائد بعنوان "وراء جدار الزمن، خطواتي، ضاقت بي البلاد، قدت قميص الفجر"، وأعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير بعنوان "بداية".

فيما أعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس بعنوان "قدوم شهر رمضان" أداء أسماء عبد الباقي وإيمان صلاح، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية نفذتها زكريا بدري، نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذها مينا عادل، وأقام قصر ثقافة الطود ورشة رسم فانوس رمضان نفذتها هند مصطفى، بينما أقام قصر ثقافة حوض الرمال دوري ثقافي لطلاب القرية واكتساب معلومات عامة نفذتها بسنت سيد وطه أبو الفضل، وأعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي "مظاهر الإحتفال برمضان قديما" نفذتها ثناء محمود، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة ابتكارات بالورق الملون زينة رمضان نفذتها شيرين محمد، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.



تعليم الأطفال الرسم فى شهر رمضان المبارك



قصور ثقافة الأقصر تقدم ورش حكى حول شهر رمضان



ورش حكى حول شهر رمضان ومظاهر الإحتفال به قديماً