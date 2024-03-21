عشرات الشهداء والجرحى مع استمرار قصف الاحتلال على قطاع غزة لليوم الـ 167

غزة (أ ش أ)

استُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين أغلبيتهم أطفال ونساء جراء القصف الإسرائيلى المكثف والمتواصل على مدينة غزة فى اليوم الـ167 من الحرب على القطاع المنكوب.

وواصل جيش الاحتلال لليوم الرابع على التوالي عملية توغل واجتياح واسعة في حي الرمال، وداخل مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، وسط قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار، ما أدى إلى استشهاد عشرات الأشخاص، وإصابة آخرين بجروح متفرقة، وما زال عدد كبير تحت الأنقاض.

وفجر جيش الاحتلال مبنى الجراحات التخصصي في مُجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة وسط انقطاع الاتصال بشكل كامل بجميع الطواقم الطبية داخل المجمع بمدينة غزة بعد تهديد الجيش الإسرائيلي لجميع من بداخله بإخلائه فورًا، حيث تناشد عائلات داخله الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية التوجه إلى المجمع لإنقاذها.

واستشهد عشرات الِأشخاص وأصيب آخرون في قصف مدفعي عنيف استهدف منازل تعود لعائلة أبو حصيرة، وأخرى في شارع الرشيد، ومحيطه بمنطقة الميناء غرب مدينة غزة.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي "الأباتشي" النار صوب المنازل المحيطة بمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وشهدت الأحياء الغربية لمدينة غزة تل الهوا والرمال والشيخ عجلين ومخيم الشاطئ قصفا مدفعيا مكثفا.

واستهدفت غارة جوية منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء، واصابة العشرات بجروح، فيما استشهد عدد آخر، في قصف لمنزل لعائلة صيدم في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية منزلاً لعائلة الكرد بجوار مسجد يافا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد واصابة العشرات.

وسقط تسعة شهداء وهناك عدد كبير تحت الأنقاض إثر قصف طائرات إسرائيلية منزلاً لعائلة أبو العربي في المخيم الجديد غرب مُخيم النصيرات وسط قطاع غزة.