ضبط 8 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية فى ضبط 8 أشخاص بالشرقية لقيامهم بأعمال حفر بأحد المنازل بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار والإتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 8 أشخاص، حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل المنزل محل سكن أحدهم، وتبين وجود حفرة والأدوات المستخدمة ، واعترفوا بارتكابهم الواقعة.