اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 مارس 2024 12:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط 8 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالقاهرة

الخميس، 21 مارس 2024 12:15 م
ضبط 8 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالقاهرة تنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية فى ضبط 8 أشخاص بالشرقية لقيامهم بأعمال حفر بأحد المنازل بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار والإتجار بها.

 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 8 أشخاص، حال قيامهم بأعمال حفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار داخل المنزل محل سكن أحدهم، وتبين وجود  حفرة  والأدوات المستخدمة ، واعترفوا بارتكابهم الواقعة.







تنقيب عن الاثار

الداخلية

لتنقيب غير المشروع عن الآثار




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة