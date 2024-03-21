ضبط لصوص المساكن بأسلوب كسر الأبواب

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل "له معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر لقيامه بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" وبحوزته 3 هواتف محمولة من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وأسفرت الجهود عن ضبط عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة القطامية لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى السرقة من داخل المساكن بإسلوب "كسر الباب" ، وإعترفا بإرتكابهما عدد من وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية" تاجر خردة ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

ونجحت الجهود في ضبط عاطلان "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية بدائرة قسم شرطة النزهة ، وإعترفا بارتكابهما 2 واقعة سرقة ، وتم بارشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيىء النية" شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب وقائع السرقة ، سلاح أبيض . تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.