شركة داف: لسنا مدينين لنقابة الأسنان بل دائنون لها

كتبت آية دعبس

تلقت جريدة اليوم السابع، ردا من شركة داف، على التقرير المنشور على الموقع الإلكترونى، بتاريخ الأربعاء 21 فبراير 2024، بعنوان " نقابة الأسنان تعقد اجتماعا طارئا اليوم لبحث استرداد 3.5 مليون جنيه".

وأوضحت الشركة، النقاط التالية :

أولا: ان الشركة غير مدينة لنقابة أطباء الأسنان بثمة مبالغ مالية، بل أن الشركة دائنة وفقا لأحكام العقد المبرم ونقابة أطباء الأسنان في 2022/5/18 وما جاء بأحكام البند الرابع والسابع من العقد الساري احكام حتى ملحق التعديل المبرم في 2023/12/14 .

ثانيا: أن الشركة ابرمت تعاقدها والنقيب الشرعي المنتخب لأطباء الأسنان خلال فترة ولايته ولا يستقيم عقلا ولا قانونا ولا عرفا أن تطلب الشركة موافقة اعضاء مجلس النقابة عما تعاقدت عليه ونقيب المهنة واللجنة الإلكترونية.

ثالثا: أن الشركة اقامت الدعوى رقم 202/2567 مدني كلي وحكومة أمام محكمة جنوب القاهرة

لتفسير وأعمال أحكام العقد المبرم بين الشركة والنقابة.