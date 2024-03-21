اليوم السابع
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شركة داف: لسنا مدينين لنقابة الأسنان بل دائنون لها

الخميس، 21 مارس 2024 10:10 م
شركة داف: لسنا مدينين لنقابة الأسنان بل دائنون لها نقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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تلقت جريدة اليوم السابع، ردا من شركة داف، على التقرير المنشور على الموقع الإلكترونى، بتاريخ الأربعاء 21 فبراير 2024، بعنوان " نقابة الأسنان تعقد اجتماعا طارئا اليوم لبحث استرداد 3.5 مليون جنيه".

 

وأوضحت الشركة، النقاط التالية :

أولا: ان الشركة غير مدينة لنقابة أطباء الأسنان بثمة مبالغ مالية، بل أن الشركة دائنة وفقا لأحكام العقد المبرم ونقابة أطباء الأسنان في 2022/5/18 وما جاء بأحكام البند الرابع والسابع من العقد الساري احكام حتى ملحق التعديل المبرم في 2023/12/14 .

ثانيا: أن الشركة ابرمت تعاقدها والنقيب الشرعي المنتخب لأطباء الأسنان خلال فترة ولايته ولا يستقيم عقلا ولا قانونا ولا عرفا أن تطلب الشركة موافقة اعضاء مجلس النقابة عما تعاقدت عليه ونقيب المهنة واللجنة الإلكترونية.

ثالثا: أن الشركة اقامت الدعوى رقم 202/2567 مدني كلي وحكومة أمام محكمة جنوب القاهرة
لتفسير وأعمال أحكام العقد المبرم بين الشركة والنقابة.







نقابة أطباء الأسنان

نقابة الأسنان

شركة داف



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