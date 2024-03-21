سقوط عصابات المدارس والسيارات بالجيزة والغربية

كتب محمود عبد الراضى

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – الغربية) من ضبط ( عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة أوسيم) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بإسلوب المفتاح المصطنع بنطاق محافظة الجيزة، وبحوزتهما (3 فرد محلى وعدد من الطلقات، عدد من المفاتيح المصطنعة، 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية).. واعترفا بارتكاب (6) وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات لدى (5) عملاء سيىء النية "أمكن ضبطهم"، كما أضافا بتحصلهما على المفاتيح المصطنعة من عميلان آخران سيئا النية تم ضبطهما وبحوزتهما (22) مفتاح مصطنع.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة حقيبة يد من إحدى السيارات بها (مبلغ مالى ، جواز سفر، كارت فيزا – بطاقة تحقيق شخصية) وبحوزتهما جزء من المبلغ المستولى عليه، هاتف محمول حصيلة واقعة السرقة.



وتمكنت الجهود من ضبط (عامل بإحدى المدارس- مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (8 أبواب ألوميتال – 10 تابلوه "خاصين بفصول المدرسة") من داخل المدرسة محل عمله، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المسروقات المستولى عليها.