اليوم السابع
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الخميس، 21 مارس 2024 03:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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زلزالان بقوة 3.7 و3.4 درجة يضربان ولاية أروناتشال براديش الهندية

الخميس، 21 مارس 2024 02:54 م
زلزالان بقوة 3.7 و3.4 درجة يضربان ولاية أروناتشال براديش الهندية مقياس ريختر ـ صورة أرشيفية
نيودلهى (أ ش أ)

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أعلن المركز الوطنى لعلم الزلازل فى الهند، أن زلزالين ضربا اليوم الخميس، ولاية أروناتشال براديش، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزتين الأرضيتين.

وأضاف المركز - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الزلزال الأول بلغت شدته 3.7 درجة على مقياس ريختر وكان مركزه منطقة "غرب كامنج"، كما وقع على عمق 10 كيلومترات.. في حين بلغت قوة الزلزال الثاني 3.4 درجة على مقياس ريختر وكان مركزه منطقة "شرق كامنج"، كما وقع على عمق 5 كيلومترات.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.







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