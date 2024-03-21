زلزالان بقوة 3.7 و3.4 درجة يضربان ولاية أروناتشال براديش الهندية

نيودلهى (أ ش أ)

أعلن المركز الوطنى لعلم الزلازل فى الهند، أن زلزالين ضربا اليوم الخميس، ولاية أروناتشال براديش، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزتين الأرضيتين.

وأضاف المركز - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الزلزال الأول بلغت شدته 3.7 درجة على مقياس ريختر وكان مركزه منطقة "غرب كامنج"، كما وقع على عمق 10 كيلومترات.. في حين بلغت قوة الزلزال الثاني 3.4 درجة على مقياس ريختر وكان مركزه منطقة "شرق كامنج"، كما وقع على عمق 5 كيلومترات.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.