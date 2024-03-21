خطة متكاملة لتطوير جميع مراكز الشباب بالبحيرة وتفعيل المشاركة الاجتماعية

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ المشروعات الرياضية والمبادرات الجديدة التى تستهدف رفع وعى الشباب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، مضيفا أن هناك خطة طموحة لتطوير كافة مراكز الشباب بجميع مراكز ومدن المحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية بالتعاون مع الجهات التنفيذية والشعبية.

وأوضح وكيل وزارة الشباب بالبحيرة، أنه تم إطلاق أكثر من 50 مبادرة شبابية خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل تنمية مهارات الشباب والفتيات منها مبادرة التنمية التكنولوجية، والتى تضمنت تدريب 150 ألف شاب وفتاة، وتأهيلهم لسوق العمل، وكذلك مبادرة مواجهة العنف ضد المرأة، ومبادرة تعزيز المشاركة السياسية للشباب، بالإضافة إلى المبادرات الخاصة بذوى الهمم وتعزيز إدماجهم فى المجتمع.

ويذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت عن إنشاء وتطوير 18 مركز شباب، ضمن مبادرة الهجرة غير الشرعية والتى يتم تنفيذها بالتعاون من وزارة التضامن.

وتضمنت خطة التطوير بمراكز الشباب، إنشاء ملاعب رياضية وحمامات سباحة، بالإضافة الى تطوير البنية التحتية وتفعيل الأنشطة الرياضية والاجتماعية.