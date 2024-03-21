حديقة حيوان بنى سويف تفحص أسد التجمع ويحصل على التحصينات اللازمة

كتب إبراهيم قاسم

فحصت إدارة حديقة الحيوان بمحافظة بنى سويف، أسد التجمع الذى تم العثور عليه بعد هروبه من صاحبه في منطقة التجمع الأول، وأثار الزعر بين المواطنين قبل، صدور قرار من جهات التحقيق بتسليمه الى إدارة الحياة البرية بالهيئة وإيداعه فى حديقة الحيوان ببنى سويف.

وتبين أن الأسد المتجول في التجمع حصل على جميع التحصينات والتطعيمات اللازمة، ولا يعانى من أى أمراض.

وحدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023 الصادر في مايو الماضى، طرق والأشخاص الذين يمكنهم اقتناء للحيوانات الخطرة أو المفترسة، حيث نصت المادة (2) من القانون على ان "يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة" ومنها الأسود والفهود واستثناء من ذلك بأنه "يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة فى رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

كما حظر القانون ان يتم اصطحاب الأسود الى الشوارع حيث نص في المادة رقم (3) على أن "يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة".



ونصت المادة (4) من القانون أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

ووضع القانون مجموعة من العقوبات على من يخالف مواد وأحكام القانون حيث نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد )الفقرة الأولى من المادة 2، و3 ، و4، و5، و6، و7، و9، و11، و12، و13، و25( من هذا القانون.