جمعية رجال الأعمال تقرر تنظيم مؤتمر عن الصناعة خلال شهر مايو

كتب هانى الحوتى

أعلنت لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عقد مؤتمرا موسعا خلال النصف الأول من شهر مايو المقبل تحت عنوان "الاستثمار، الصناعة، التصدير المثلث الذهبي للاقتصاد المصري"، وذلك من أجل وضع رؤية وخريطة مستقبلية متكاملة لتهيئة المناخ الاستثماري للصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي ذلك إيمانًا من لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين بأن التنمية الاقتصادية المستدامة تمثل الهدف الرئيسي للاقتصاد المصري، ويعتبر القطاع الصناعي أحد أهم المحاور الأساسية لتحقيق ذلك، وثبت بالدليل القاطع خلال الأزمات العالمية المتلاحقة في الأربعة أعوام الماضية أن الدول ذات القاعدة الصناعية القوية استطاعت أن تتحمل تلك الصدمات المتلاحقة.

وسبق أن أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، أن قرار البنك المركزي المصري بالتسعير العادل للجنيه هو خطوة حتمية وهامة جدًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، مضيفة أنه من الضروري أن تتخذ الحكومة مجموعة من الإجراءات التي من شأنها إصلاح السياسة المالية والاقتصادية.

وأوضحت الجمعية، أنه من أهم الإجراءات التي يجب أن تتخذ من أجل استعادة استقرار السياسة المالية ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي لأقصى درجة بهدف تقليل الضغط المنتظر حدوثه على الموازنة العامة للدولة، نتيجة التسعير العادل للجنيه ورفع أسعار الفائدة.



‏‎وطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة استحداث مبادرات تمويلية جديدة للقطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الصناعي والزراعي وأيضا القطاعات الخدمية، وعلى رأسها القطاع السياحي من أجل إعطاء الفرصة لتلك القطاعات في المساهمة في زيادة القدرات الإنتاجية وتغطية الطلب المحلي، ورفع حجم الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأيضا زيادة حجم التدفق السياحي والذي سيساهم على المدى المتوسط فى ضمان زيادة التدفقات بالعملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.