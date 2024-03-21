جامعة القناة ترفع درجة الاستعداد لامتحانات الميد تيرم بالكليات

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على رفع درجة الاستعداد داخل قطاع التعليم والطلاب، لتنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم"، والتي من المقرر أن تنطلق خلال الأسبوع السابع من التيرم، وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعي، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن أرقام الجلوس للطلاب، وتنظيم الميد تيرم خلال شهر رمضان المبارك.

وانعقد مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس، بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وقد جاء على رأس جدول الأعمال مناقشة استعدادات الكليات لبدء امتحانات الميدترم.

وأكد الدكتور محمد عبد النعيم على أهمية عقد دورات للهيئة المعاونة، حول ضوابط سير العملية الامتحانية، مُشددا على متابعة التزام الطلاب في المحاضرات وحصر غياب الطلاب.

وحرص "عبد النعيم" على متابعة سير الأنشطة الطلابية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تم إعداد خطة لها لتستمر الأنشطة على مدار الشهر.



و استعرض الدكتور محمد عبد النعيم الإطار العام للعملية التعليمية، مؤكداً أنه تم مراعاة مواعيد المحاضرات خلال شهر رمضان المبارك.

