تموين بورسعيد: صرف 90% من المقررات التموينية لشهر مارس

بورسعيد - محمد عزام

أكد محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه تم صرف 90% من المقررات التموينية في المحافظة من خلال البدالبين التموينيين.

وأضاف "عوض" في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم توزيع المقررات التموينية على أهالي محافظة بورسعيد بكل سهولة ويسر مع بداية شهر مارس وقبل بداية شهر رمضان المبارك.

وفي سياق متصل، قال محمد عوض، إنه تم ضخ كميات من السلع الغذائية والتموينية، ومن بينها الدجاج "كيلو و 300 جرام" ب 125 جنيه، في شهر رمضان الكريم، وتم توفير كميات من اللحوم المستوردة ب180 جنيه، ولحوم سوداني ب 250 جنيه.

وأشار إلى أنه تم تغيير مواعيد المخابز في المحافظة خلال شهر رمضان الكريم لتبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وسيكون عمل المخابز في الحي الواحد بالتناوب بداية من الثامنة صباحاً، موضحاً أنه عدد منهم سيفتح مع الساعة الأولى ثم التالي حتى نصل إلى ساعات ما قبل الإفطار يكون هناك مخابز تقدم خدماتها للمواطنين.

وقدم محمد عوض، التهنئة إلى أهالي محافظة بورسعيد، بحلول شهر رمضان المبارك، متمنياً لهم أن يجعله شهر الخير والأمن والأمان على بلدنا الغالي مصر.