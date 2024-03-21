تموين القليوبية: توزيع 330 طن سكر بسعر 27 جنيها للكيلو بالقرى

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، توزيع كميات من سكر المبادرة علي المواطنين، بسعر27 جنيه للكيلو، وذلك بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن المواطنين وتنفيذا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء في تخفيض الأسعار، وتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف عيد عبد الله وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أنه تم توزيع كمية قدرها 80 طن و500 كيلو بالخانكة، وكذلك توزيع 56 طن و600 كيلو بالقناطر الخيرية، وكمية قدرها 11 طن و500 كيلو ببنها، وكمية قدرها 13 طن بشبين القناطر، وكمية قدرها 21 طن بقليوب، كما تم توزيع كمية قدرها 15 طن بقها، وكمية قدرها 5 أطنان بحي غرب شبرا، وكمية قدرها 23 طن و500 كيلو بطوخ، وكمية قدرها 8 أطنان بكفر شكر، وكمية قدرها 35 طن و500 كيلو بحي شرق شبرا الخيمة.

وتابعت المديرية، أنه أيضا تم توزيع كمية قدرها 60 طن بسيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التي انتشرت فى 6 مدن بالمحافظة، وهي "بنها - طوخ – قليوب - الخانكة - شبين القناطر -القناطر الخيرية"، بذلك يكون إجمالي الكميات الموزعة يوم 20 / 3 / 2024، بمحافظة القليوبية 329 طن و600 كيلو سكر المبادرة تحت إشراف رقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن.