تعرف على آليات وضوابط السياحة الصحراوية للشركات المُرخص لها

كتب محمد أسعد

استعرضت وزارة السياحة والآثار بعض آليات وضوابط السياحة الصحراوية، والتي يقتصر فيها التعامل فقط مع شركات السياحية المرخص لها من الوزارة على أن تقوم بتقديم طلب لتنفيذ برنامج رحلة سياحة صحراوية (مبيت / يوم واحد) إلى الوزارة مرفق به المُستندات التالية:

البرنامج التفصيلي للرحلة وفقاً لخطوط السير المصدق عليها.

المُخطط الزمنى للتنفيذ وخط سير الرحلة بالتفصيل (الأيام والتواريخ - أماكن المُخيمات – الوثبات – الإحداثيات – المسافة بالكيلومتر).

خريطة موضح بها (خط سير الرحلة - أماكن المُخيمات- عدد الأيام).

بيان بأسماء السائحين والمصريين باللغة العربية والإنجليزية على أن يُرفق بالكشف:

أ‌- صور جوازات السائحين بالألوان.

ب‌- صور بطاقة الرقم القومى للمصريين.

بيان بأسماء المشتركين متضمنة (سائقين – مساعدين – فنيين – إداريين).

الأوراق القانونية للعربات المشتركة (تراخيص سارية – شهادة الصلاحية الفنية – عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة لها).

تقديم تعهد وإقرار بما يلي: