تطهير شبكات الصرف الصحى بسوهاج ميكانيكياً لضمان عملها دون انسداد

سوهاج عمرو خلف

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب أنه يتم دورياً أعمال التطهير الميكانيكى واليدوى لجميع شبكات الصرف الصحى التى تبلغ اطوالها 2008 كيلو متر بجميع مراكز المحافظة المخدومة بخدمة الصرف الصحى.

وأكد رئيس مياه سوهاج، أنه تم خلال شهرى يناير وفبراير من العام الحالى تطهير 17012 متر طولى شبكات صرف صحى وعدد 677 مطبق بمركز طما و70198 متر طولى شبكات وعدد 2296 مطبق بمركز طهطا و15929 متر طولى شبكات و668 مطبق بمركز جهينة و20073 متر طولى شبكات وعدد 918 مطبق بمركز المراغة، بالاضافة الى 57148 متر طولى شبكات و1924 مطبق بمركز سوهاج و25200 متر طولى شبكات و732 مطبق بمركز اخميم و29050 متر طولى شبكات و1086 مطبق بمركز جرجا و11852 متر طولى شبكات وعدد 483 مطبق بمركز ساقلتة، وكذلك 2624 متر طولى شبكات وعدد 108 مطبق بمركز المنشاة و17900 متر طولى شبكات وعدد 705 مطبق بمركز البلينا.

وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين باتباع السلوكيات الصحية فى التعامل مع شبكات الصرف الصحى مثل عدم إلقاء المخلفات وباقى الطعام للحفاظ على تلك الشبكات وعدم حدوث انسداد وطفح بها.

وأوضح المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى أنه تتم أعمال التطهير باستخدام المعدات ومنها الفاكيوم والنافورى والكباش وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكات والحفاظ على عمرها الافتراضى وضمان وصول مياه الصرف الصحى من المنازل الى محطات رفع الصرف الصحى وازالة جميع الرواسب بشبكات الصرف الصحى لمنع وتقليل طفح الصرف الصحى.