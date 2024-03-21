تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة لمستوى 28545 ألف نقطة بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 28545 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 34571 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 12146 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 6421 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 9151 نقطة.