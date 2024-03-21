اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 مارس 2024 11:21 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة لمستوى 28545 ألف نقطة بمستهل التعاملات

الخميس، 21 مارس 2024 10:25 ص
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة لمستوى 28545 ألف نقطة بمستهل التعاملات البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس  نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 28545 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 34571 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 12146 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 6421 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 9151 نقطة.

 







اسعار الاسهم المصرية

egy

اسعار البورصة المصرية

أسعار الأسهم

اخبار البورصة المصرية

البورصة اليوم

البورصة المصرية اليوم

البورصة المصرية

اسعار اسهم البورصة المصرية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة