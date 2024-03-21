تجديد حبس سيدتين كونتا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالموسكى 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس سيدتين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بمنطقة الموسكى.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمتين لهما معلومات جنائية سابقة ، واعترفا بارتكاب وقائع سرقة سابقة بأسلوب النشل، لافتين إلى أنهما يسرقان السيدات كبار السن والأطفال لسهولة تنفيذ الجريمة، كما ضبط بحوزتهما 3 حافظة نقود خاصين بثلاث سيدات، ومبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهما الإجرامى.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمتين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة بالمخالفة لأحكام القانون.