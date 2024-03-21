تاريخ الميرون المقدس ورسامة الأساقفة فى مجلة الكرازة المرقسية.. تفاصيل

كتب: محمد الأحمدى

أصدرت مجلة الكرازة المرقسية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية عدد خاص بمناسبة الاحتفال برسامة عدد من الآباء الأساقفة وأيضًا تقديس الميرون المقدس للمرة الـ 41 فى تاريخ الكنيسة القبطية والرابعة فى عهد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وجاء في غلاف مجلة الكرازة المرقسية لقطة تذكارية لقداسة البابا مع الآباء الأساقفة الذين تمت رسامتهم وتجليسهم بيد قداسته يومى الأحد 10 مارس الجارى.

ويحتوى عدد الكنيسة على نبذة تعريفية مختصرة عن الآباء الأساقفة الجدد والمُجَلَّسِين، وتفاصيل صلوات التجليس والرسامة وصنع الميرون.

وجاءت أبرز مقالات المجلة عن "الصوم المقدس وعمل الأب الأسقف" فى الافتتاحية و فضيلة المرونة للأنبا متاؤس. و مقال بعنوان "هَلْ يُكْرِمُ دَاوُدُ أَبَاكَ فِي عَيْنَيْكَ" (٢صم ١٠: ٣) للأنبا يوسف.

ويحتوى العدد على تغطية شاملة بالصور لصلاة قداس تقديس زيت الميرون والغاليلاون والذى أقيم بدير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون، بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة للآباء الكهنة والخدام المتخصصين.