بولندا تستقبل 35 ألفا و200 لاجىء أوكرانى خلال اليومين الماضيين

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أعلنت قوات حرس الحدود البولندية، أن البلاد استقبلت، خلال اليومين الماضيين، نحو 35 ألفا و200 لاجئ من أوكرانيا.

وذكر راديو بولندا - في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن أكثر من 37 ألفا و200 لاجئ أوكرانى غادروا بولندا خلال يومى الإثنين والثلاثاء عائدين إلى بلادهم مرة أخرى.

واستقبلت بولندا منذ بداية الحرب بين أوكرانيا وروسيا في فبراير من عام 2022 أكثر من 19 مليون لاجئ أوكراني، فيما عاد ما يقرب من 17 مليونا منهم إلى بلادهم مرة أخرى منذ ذلك الحين.

يشار إلى أن بولندا مررت في مارس من عام 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.