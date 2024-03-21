اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 مارس 2024 01:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

بلينكن ينقل تحيات بايدن للرئيس السيسى وتقديره لدور مصر فى إرساء السلام

الخميس، 21 مارس 2024 11:54 ص
بلينكن ينقل تحيات بايدن للرئيس السيسى وتقديره لدور مصر فى إرساء السلام الرئيس عبد الفتاح السيسى يلتقى بلينكن
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" والوفد المرافق له، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي أن وزير الخارجية الأمريكي نقل تحيات الرئيس "بايدن" وتقديره لدور مصر الراسخ في إرساء السلام والاستقرار بالشرق الأوسط، وهو ما ثمنه الرئيس، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستمرار التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

 

182e60f4-3d17-42fa-a0ea-659731ca081f
 

 

ac174199-951b-43e2-abb1-27551e58e5a9
 

 







الرئيس السيسي

بلينكن

سامح شكري

اللواء عباس كامل




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة