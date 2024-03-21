بلينكن يؤكد من القاهرة ضرورة وقف إطلاق نار فورى فى غزة وإدخال المساعدات

أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية سامح شكري وجود اتفاق بين الوزراء العرب مع الجانب الأمريكي خلال اجتماع القاهرة على اهمية التحرك بشكل سريع لمعالجة المعاناة الإنسانية قط غزة ، معربا عن أمله فى أن تعيش المنطقة مرحلة جديدة ينتهي فيها الصراع على اساس حل الدولتين.

فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحقي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري أن المباحثات التي جرت في القاهرة مع الرئيس السيسى وكذلك الجانب السعودي والقطري والاماراتية والأردنية، حول الوضع في غزة ، موضحا أنه هناك اتفاق على الحاجة لوقف فوري لإطلاق المار ومستدام، وهو ما سيساهم في إيصال المساعدات المساعدات الإنسانية، لافتا أن القاهرة وواشنطن والدوحة يعملون مع الفصائل وإسرائيل للاتفاق على وقف إطلاق نار، كاشفا عن قرار أممي تعمل عليه الولايات المتحدة لوقف الحرب في غزة.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى ضرورة إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية وعدم السماح بوفاة الأطفال، موضحا أن كافة سكان غزة يعانون من انعدام غذائي حاد، موضحا أن وقف إطلاق النار سيساهم في زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي لم تعد كافية لسكان غزة.