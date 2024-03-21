بدء حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

انطلقت بمحافظة الأقصر، أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2024 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بجميع قرى ومراكز المحافظة، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة والتي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية، وتحت إشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وتم البدء في فعاليات الحملة القومية بتكليف من الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، حيث تشكلت اللجان الطبية البيطرية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وهى لجنة التحصين التابعة لوحدة الحلة البيطرية بإسنا برئاسة الدكتور محمد السيد رئيس وحدة الحلة البيطرية، ولجنة التحصين التابعة لوحدة الدير البيطرية باسنا برئاسة الدكتور صلاح محمد عبد المتعال رئيس وحدة الدير البيطرية بإسنا، ولجنة التحصين التابعة لوحدة النمسا البيطرية بإسنا برئاسة الدكتور حسين البدرى، ولجنة التحصين التابعة لوحدة الأقصر البيطرية برئاسة الدكتور مايكل رفعت، حيث تمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، وكذلك تشكلت عدة لجان بإدارة القرنة وأرمنت والبياضية والطود البيطرية.

كما تم عمل الندوة الإرشادية البيطرية بالجمعية الزراعية بقرية الدير بإسنا، حيث قامت بها الدكتورة منال أحمد السعيد الطبيبة بوحدة الدير البيطرية بإسنا، عن التوعية بأهمية التحصينات الوقائية الدورية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وناشدت مديرية الطب البيطرى بالأقصر السادة مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حفاظا على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها وحرصا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.



حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع



حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع



حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالأقصر



تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع



تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع فى الأقصر



تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالأقصر



العمل فى حملات تحصين الماشية بالأقصر



الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع



العمل بتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع



الأقصر تنطلق في الحملة القومية لتحصين الماشية