بث مباشر مع نجل الفنان محمود الشاذلى آخر عظماء ليالى الحلمية

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، مع محمد نجل الفنان الراحل محمود الشاذلي، رحمه الله آخر عظماء ليالي الحلمية، بمنزله بالمدينة الصناعية غرب مدينة كفر الشيخ، ذكريات الزمن الجميل، والصور النادرة للراحل مع عظماء الفن، والكتاب والشعراء، ومع ابن عن الفنان الراحل وزوج ابنته محمد سعد الشاذلي، كاتب وروائي، عضو اتحاد كتاب مصر شعبة الدراما.

وبرزت العديد من الصور في الألبوم المميز، منها صورة نادرة للشاعر عبد الرحمن الأبنودي والفنان محمود الشاذلي وهما فى البحر المتوسط بمصيف بلطيم، والعديد من الصور الخاصة من الكاتب الروائي أسامة أنور عكاشة، والمخرج إسماعيل عبد الحافظ، وصور متعددة من المسلسلات التي شارك فيها، مع الفنانة سميحة أيوب، ومحمود قابيل، وصلاح السعدني، وعطية عويس، والدكتور سيد عبد الكريم، وصفاء أبو السعود، وعبد الله محمود، إضافة لصور أيام أدائه المتميز بمسرح قصر ثقافة كفر الشيخ، وهي بدايات مشواره الفني.

وأكد محمد سعد الشاذلي، كاتب وروائي، عضو اتحاد كتاب مصر شعبة الدراما، أنه سيتم جمع مقتنياته، وسيتم إقامة أمسية ثقافية بقصر ثقافة كفر الشيخ، مشيرا إلى أن الفنان الراحل رفض الإقامة بالقاهرة، مفضلا ألا يبتعد عن جذوره بكفر الشيخ، وكان يطلب أصدقاءه ليراهم أيام مرضه قبل وفاته.

محمد سعد الشاذلي ابن عم الفنان محمود الشاذلي وزوج ابنته الكبرى



محمد نجل الفنان محمود الشاذلي



الفنان محمود الشاذلي وزوجته ونجله محمد



محمود الشاذلي وأسامة أنور عكاشة في شبابهما