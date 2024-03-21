بث مباشر.. إفطار جماعي لدار المسنين وذوي الهمم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم اليوم السابع، افطار جماعي للمسنين والمسنات، وذوي الهمم، مبادرة إنسانية رائعة، تمثلت في إفطار جماعي ضمّ المسنين والمسنات وذوي الهمم، في جو من الألفة والبهجة، وحرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

وقد حرصت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، على حضور الإفطار، إيماناً منها بأهمية مشاركة هذه الفئات المهمة في المجتمع، وإدخال البهجة على قلوبهم، وحضر الإفطار أيضاً كل من ماجدة طه، مدير إدارة الأسرة والطفولة، وإيمان البدري، اخصائية بالأسرة والطفولة، وغادة عبدالرازق، مدير دار المسنات بسخا.

وتضمن الإفطار العديد من الأطباق الشهية، التي نالت إعجاب الحاضرين، الذين عبروا عن سعادتهم الغامرة بهذه المبادرة، التي تُشعرهم بالاهتمام والتقدير.

وقد أكدت الدكتورة ماجدة جلاله، على حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم كافة الخدمات لهذه الفئات، ودعمهم بشكل دائم، مشيرةً إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن فعاليات شهر رمضان المعظم، الذي يُشكل فرصةً طيبةً لتعزيز التواصل والترابط بين أفراد المجتمع.

وتقدّم الحاضرون بالشكر والتقدير لوزارة التضامن الاجتماعي، والقائمين على تنظيم هذا الإفطار، الذي أدخل البهجة على قلوبهم، وجعلهم يشعرون بدفء العائلة والمجتمع.

تُعدّ هذه المبادرة نموذجاً رائعاً للتكافل الاجتماعي، وإظهار الاهتمام والتقدير لفئات المسنين والمسنات وذوي الهمم، الذين يستحقون منا كل الدعم والرعاية، وإنّ مثل هذه المبادرات تُسهم بشكل كبير في تعزيز روح التعاون والترابط بين أفراد المجتمع، وتُشيع مشاعر البهجة والسعادة في نفوس هذه الفئات المهمة، التي تحتاج منا إلى كل العناية والاهتمام.



احدى المسنات تعبر عن سعادتها



الدكتورة ماجدة جلاله وكيل وزارة التضامن



المسنات خلال الافطار الجماعي



ذوي الهمم اثناء الإفطار الجماعي