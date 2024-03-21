اليوم السابع: الرئيس السيسى يحذر من خطورة أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

ينشر "اليوم السابع" فى عدد غد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي.. الرئيس السيسى يحذر من خطورة أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية.. الرئيس يشدد على ضرورة وقف إطالق النار فى غزة.. والقاهرة وواشنطن تتوافقان على رفض تهجير الفلسطينين.



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