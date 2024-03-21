الكرملين: إرسال عسكريين أجانب لأوكرانيا محفوف بعواقب سلبية لا يمكن إصلاحها

موسكو (أ ش أ)

حذر المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، من إرسال عسكريين أجانب إلى أوكرانيا، واصفا هذا الأمر بأنه محفوف بعواقب سلبية لا يمكن إصلاحها.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس، رداً على سؤال حول تقييم الكرملين لاحتمال إرسال هؤلاء العسكريين الفرنسيين - " ما زلنا بحاجة للحصول على معلومات دقيقة عن هذا الموضوع، حيث لا توجد حتى الآن معلومات دقيقة لدينا حول خطط فرنسا المزعومة لإرسال عسكريين إلى المناطق الأوكرانية المتاخمة لجمهورية بيلاروس".

وأضاف : " على حد علمي لا يوجد حتى الآن شيء دقيق في هذا الشأن".

وتابع المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية : " لقد أكدنا قبلا أن إرسال بعض الوحدات العسكرية الأجنبية إلى أوكرانيا أمر محفوف بالمخاطر ومصحوب بعواقب سلبية للغاية لا يمكن إصلاحها".

يذكر أن الاستخبارات الخارجية الروسية أعلنت مؤخرا أن لديها معلومات بأن فرنسا سترسل عسكريين إلى أوكرانيا على دفعات، ومنها الدفعة الأولى المكونة من 2000 شخص.