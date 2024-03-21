القبض على ثلاثة إرهابيين بالعراق

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أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية،القبض على ثلاثة إرهابيين ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية في نينوى وكركوك .



وأفادت المديرية في بيان لها اليوم الخميس، وفقا للوكالة الوطنية العراقية"نينا"،أنه تم مداهمة أماكن تواجد الإرهابيين، وإلقاء القبض على ٣ منهم ، مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( ٤ / إرهاب ) في قضاء تلعفر وناحية القيارة ومنطقة الناحية حي رزكاري، والذين كانوا يعملون وينتمون إلى تنظيم داعش، وتم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.