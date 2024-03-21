القاهرة الإخبارية: مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال بمحيط مجمع الشفاء

إبراهيم حسان

أعلنت فصائل فلسطينية، مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال خلال اشتباكها مع قوة إسرائيلية متحصنة في إحدى الشقق السكنية بمحيط مجمع الشفاء غرب غزة، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإلغاء اجتماعي مجلس الحرب والمجلس الوزاري المصغر بشكل مفاجئ.

وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن الكونجرس الأمريكي أصدر مشروع قانون إنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار لتمويل الحكومة حتى سبتمبر.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 31 ألف شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74 ألف إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما فى ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة فى أرواح المدنيين وممتلكاتهم.