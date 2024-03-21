العاهلان الأردنى والبحرينى يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الحرب على قطاع غزة

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أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلى وفق حل الدولتين، الذى يضمن الاستقرار والأمن للجميع؛ ويمكن الأشقاء الفلسطينيين من الحصول على حقوقهم العادلة والمشروعة.



جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني، فى قصر الصخير، اليوم /الخميس/، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.



وبحث العاهلان، العلاقات الأخوية الراسخة التى تجمع بين المملكتين والشعبين الشقيقين، مؤكدين أهمية العمل على توسيع فرص التعاون فى شتى الميادين.



وتناول اللقاء، الأوضاع الراهنة بالمنطقة، خصوصا ما تشهده غزة من تطورات خطيرة، إذ جرى التأكيد على ضرورة الوقف الفورى والدائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين، والاستمرار بإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.



حضر اللقاء: رئيس الوزراء الدكتور الأردنى بشر الخصاونة، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردنى فى المنامة رامى وريكات.

كما حضره عن الجانب البحريني: الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصى للملك، و الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني، و الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعدد من كبار المسؤولين البحرينيين.



وكان فى استقبال ووداع الملك عبدالله الثانى فى قاعدة الصخير الجوية، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين فى مملكة البحرين.