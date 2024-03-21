الشيخ على جمعة: إجراء عمليات التحول الجنسى يجوز بشروط

كتب سمير حسنى

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، على سؤال أحد الحضور حول من يقوم بإجراء عمليات «تحول جنسى» نظرا لوجود تغير فى الجينات؟.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الخميس: "هناك ما يسمى بالجمع بين الهويتين، وهو الشخص المخنث في لغة العرب، وهو الذى يولد به خلل ما فى التركيبة العضوية فيخرج «محير»، يمكن يكون بنت فيكتب ولد والعكس، والفقهاء أطلقوا عليه المُشكل له صور وأوضاع معينة عضوية ونفسية وطبية".

وتابع: "عندنا لجنة فى مصر للفصل فى هذه الحالات، حيث تتشكل من الأطباء ومندوبون من الأبحاث البيولوجية والافتاء، وبيكتبوا تقرير عن ما يطلبه تلك الحالة، فيجوز شرعا إجراء التحول الجنسي بعد الموافقة الشرعية والقانونية والطبية من هذه اللجنة ".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.