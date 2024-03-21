السبت.. الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمى للمياه

كتبت منال العيسوي

يحتفل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والعالم يوم السبت 22 مارس 2024 بيوم المياه العالمي، والذى يعد احتفال سنوي كل عام كأحد أهم المناسبات البيئية، وذلك بسبب العلاقة الوطيدة بين المياه وتغير المناخ، و تعمل كحلقة وصل حاسمة بين النظام المناخي والمجتمع البشري والبيئة، وهذا العام سيركز على أهمية المياه العذبة.

وأكد برنامج الأمم المتحدة للمياه، عبر صفحته الرسمية أنه هذا العام ستكون المياه العذبة الموضوع الرئيسى للاحتفال هذا العام، وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات بشأن المياه، حيث أن الحصول على المياه حق من حقوق الإنسان. ومع ذلك، يعيش 2.2 مليار شخص بدون خدمات مياه شرب يتم إدارتها بأمان، الأمر الذى يترتب عليه آثار مدمرة على حياتهم والمجتمع الأوسع، كما تعتبر الدورة المائية المدارة بشكل جيد هى الأساس الذي يستند إليه التقدم المحرز في جميع أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخاصة فيما يتعلق بالجوع والمساواة بين الجنسين ، وكذلك الصحة والتعليم وسبل العيش والاستدامة والنظم الإيكولوجية.

جدير بالذكر أن يوم المياه العالمى أعلنته الأمم المتحدة 22 مارس من كل عام، وتنظم فعالياته لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، ويتم تنظيم الاحتفال بيوم المياه العالمي لتسليط الضوء على أهمية المياه، واستلهام الإجراءات الرامية إلى التصدي للأزمة العالمية للمياه، ومن المجالات الرئيسية التي يركّز عليها أيضا يوم المياه العالمي دعم تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة، وهو ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحى للجميع بحلول عام 2030.