الرئيس السيسي يوجه بتخصيص 10 مليارات لصندوقى تنمية الأسرة وكبار السن

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوقي تنمية الأسرة وكبار السن.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية متحدثا مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء: "الدكتور مصطفي مشرف.. هناخد كام؟.. هو الدكتور معيط موجود؟.. ليرد عليه رئيس الوزراء قائلا: "5 مليارات لصندوق تنمية الأسرة".. ليرد عليه الرئيس السيسي: "طب وصندوق كبار السن".

وأضاف الرئيس السيسي: " قولنا أن كل اللى هنقدر نجيبه للصناديق دي هنبقي حريصين على الحفاظ على الأصول.. بنزود الأًصول وهيدخل عائد مع باقي البنود.. انا كنت عاوز اخد أكثر من كده.. ربنا كرمنا.. ونخصص 5 مليارات لكل صندوق".