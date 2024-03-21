الرئيس السيسي يوجه الحكومة بدراسة زيادة مخصصات صندوق دعم الأسرة

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه فى كل الأديان تدعو يعني إلى القيم الطيبة والنبيلة والإنسانية الرائعة، متابعا: "لازم قوانين وبرامج علشان مش نقول الحماية بالمزاج والخاطر.. الدولة توفر الحماية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية: "مش عاوز اضغط على الدكتور مصطفي مدبولي ونحط في صندوق الأسرة أكثر من كده أو صندوق كبار السن.. ليه يا دكتورة هالة.. انحزي للمرأة

الدكتورة نيفين بسألها بقولها.. بتقولي أن احنا الصندوق بتاع مش عارف التعبير ده.. الراجل اللى سابها.. بندي 500 جنيه وإجمالي اللى بندفعه في السنة 2 مليار.. تفتكروا المبلغ ده أو ضعفه أو الضعفين.. كفاية لأم وتكون عايشة حياة كريمة... ادرسوا صندوق الأسرة.. ياريت نقدر نخلي الصندوق ده.. وعلشان الدكتورة نيفين المعنية بالموضوع أنها تلبي الطلبات دي".