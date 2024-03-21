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الرئيس السيسي يمازح السيدات: "متحطوش سكر كتير على الكنافة"

الخميس، 21 مارس 2024 02:31 م
الرئيس السيسي يمازح السيدات: "متحطوش سكر كتير على الكنافة" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدات خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، قائلا: " متحطوش سكر كتير على الكنافة.. الدكتور مصطفي مدبولى رايح يجيب مليون طن سكر.. علشان الأزمة.. هنجيب مليون طن سكر.. انتوا اللى فاتحين البيوت وربنا يعينكم".







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