الرئيس السيسي يمازح السيدات: "متحطوش سكر كتير على الكنافة"

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدات خلال كلمته في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، قائلا: " متحطوش سكر كتير على الكنافة.. الدكتور مصطفي مدبولى رايح يجيب مليون طن سكر.. علشان الأزمة.. هنجيب مليون طن سكر.. انتوا اللى فاتحين البيوت وربنا يعينكم".