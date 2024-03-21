الرئيس السيسي يكرم عددا من النماذج المشرفة للمرأة المصرية

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، نماذج مضيئة ومشرفة للمرأة المصرية في مجالات مختلفة، وذلك ضمن فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024.

وضمت قائمة المكرمين من قبل الرئيس السيسي:

الدكتورة نادية إسكندر زخاري.

الدكتور نجلاء أنور مصطفي الأهواني.

الأخت سميحة راغب بشاي.

الدكتورة مني صالح حسنين الصبان.

الدكتورة مايسة أنور المفتي.

الدكتورة تيسير توفيق أبو النصر.

الدكتورة رهام عبد الله سلامة نصر.

الراهبة دميانة بالميلاد ماري.

الدكتورة إيمان صلاح الدين المحلاوي.

الدكتورة مني محمد سعيد الحديدي.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.