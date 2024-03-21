اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 مارس 2024 02:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي لهانى شاكر: "شكرا جزيلا وكل سنة وأنت طيب"

الخميس، 21 مارس 2024 01:35 م
الرئيس السيسي لهانى شاكر: "شكرا جزيلا وكل سنة وأنت طيب" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفنان هاني شاكر عقب مشاركته في أداء أغنية "تحية لأمي" ضمن فعاليات احتفالية يوم المرأة المصرية، قائلا: "شكرا جزيلا وكل سنة وأنت طيب.. وانا سعيد أنى أشوفك".

ورد الفنان هاني شاكر على الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "وحضرتك طيب والسعادة الكبيرة ليا في وجود حضرتك والسادة الحضور.. والمرأة اللي بتمثل أحلي حاجة في الدنيا.. كل سنة وهي طيبة وحضراتكم بخير".

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.

 







السيسي

الرئيس السيسي

اخبار الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

احتفال يوم المراة

يوم المراة

يوم المراة المصرية

تكريم المراة المصرية

عيد الام

عيد الام 2024

حفل تكريم المرأة المصرية

تكريم المرأة المصرية

حفل يوم المرأة

حفل عيد الام

الرئيس السيسي يكرم المرأة

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة