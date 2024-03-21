الرئيس السيسي لهانى شاكر: "شكرا جزيلا وكل سنة وأنت طيب"

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفنان هاني شاكر عقب مشاركته في أداء أغنية "تحية لأمي" ضمن فعاليات احتفالية يوم المرأة المصرية، قائلا: "شكرا جزيلا وكل سنة وأنت طيب.. وانا سعيد أنى أشوفك".

ورد الفنان هاني شاكر على الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "وحضرتك طيب والسعادة الكبيرة ليا في وجود حضرتك والسادة الحضور.. والمرأة اللي بتمثل أحلي حاجة في الدنيا.. كل سنة وهي طيبة وحضراتكم بخير".

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.