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الرئيس السيسي: فرصة سعيدة أن نحتفل فى رمضان بالمرأة المصرية ونقولها شكرا

الخميس، 21 مارس 2024 02:12 م
الرئيس السيسي: فرصة سعيدة أن نحتفل فى رمضان بالمرأة المصرية ونقولها شكرا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين في احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية: "أنا مش عاوز اسيبكم وسعيد بيكم.. لكن مفيش تمييز والنماذج اللى بيحتاجها العمل.. المرأة والرجل.. احنا شعب عظيم ولها تاريخ كبير أوي على مر الاف السنين".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024: "ده شهر كريم ومناسبة جميلة جدا.. الاحتفال بأنه يكون للمرأة وكل سيدة أعطت نقول لها شكرا وربنا يجزيكي خير ويديكي الصحة ويوفقك سواء صغيرة أو كبيرة".
 







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