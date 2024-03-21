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الرئيس السيسى والسيدة قرينته يصلان حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية

الخميس، 21 مارس 2024 11:50 ص
الرئيس السيسى والسيدة قرينته يصلان حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته
كتب محمد عبد العظيم

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وصل، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، إلى مقر حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.







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