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الرئيس السيسى: الرجولة مش بالصوت العالى.. بالإنسانية والسعة والصبر

الخميس، 21 مارس 2024 02:27 م
الرئيس السيسى: الرجولة مش بالصوت العالى.. بالإنسانية والسعة والصبر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الرجولة فى التعامل داخل الأسرة بالإنسانية والسعة والصبر، متابعا: "كل السيدات اللى قابلتهم ناس طيبة وأفاضل.. حبيت النقطة دي في بداية كلمتي من قلبي.. نخلي بالنا ونكون أكثر كرما وتسامحا وودا وتنازلا.. والله الرجولة مش بالصوت العالي خالص".

 

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته فى احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية: "والله العظيم الرجولة مش بالصوت العالي.. بالإنسانية والسعة والصبر ولها حق علينا.. لكل سيدة وفتاة وكل سيدة كبيرة في السن.. كل عام وأنتم طيبين وادعولنا وبنشكركم".

 







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