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الرئيس السيسى: إنشاء صندوق الأسرة والمرأة المعيلة علشان منسبهاش "لايصة"

الخميس، 21 مارس 2024 02:31 م
الرئيس السيسى: إنشاء صندوق الأسرة والمرأة المعيلة علشان منسبهاش "لايصة" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الله تعالي طلب احترام وتقدير المرأة، مضيفا: "بعض الناس بتقول بتزودها مع السيدات .. والله العظيم ما بزودها .. بس انتوا مش عارفين إن ربنا طلب مننا نحترم ونخلى بالنا جدا من المرأة".

أضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية:"خالي بالكم بكلم الرجالة مبكلمش الستات خالص .. وده مش زى ما الناس بتقول على مواقع التواصل حرام عليك مبيدخلوناش البيت .. لا طبعا معقول كده؟ مش معقول يعني ..لكن بيقولوا كده انت مزودها .. بيقول انت مزودها .. لا .. مش مزودها بنحاول نوزن الحكاية.. فكل التقدير والاحترام ليكي.. كان فيه لقاء بعض الفطار .. حد منهم سألني كانت سيدة، بتقولى انت ليه يعني كده مع الستات؟.. قلتلهم الواحد لما يبقا ليه بطن مليانة ميبقاش عارف يمشى تعبان يعني.. ودي تقعد 9 شهور شايلة.. ربنا اللى قال حملته "وهنا على وهن"، والنبى وصى وقال: مين؟ أمك ثم أمك.. طيب ليه؟ أنبياء الله بيتكلموا بالوحي عن الله سبحانه وتعالي، وبنأكد علي معاني لينا كلنا، وعاوز أقول ساعات بيحصل خلافات.. ولما قلت صندوق الأسرة والمرأة المعيلة كنا حريصين على إن احنا منسبهاش أبدا منسبهاش "لايصة" وهو ساب البيت ومشي لاي سبب".

تابع الرئيس: روحوا محكمة الزنانيرى بتاع الأحوال الشخصية.. وشوفوا مين اللى شايلة الشيلة؟.. بتكلم على اللى عنده مشكلة.. طيب اللى مفيهوش مشكلة  يبقا الف بركة.. لو عندنا إنصاف في شخصيتنا ميبقاش في تركيبة شخصية الإنسان بانه لا يبالي ولا يقدر .. ويقول: احمدي ربنا إن أنا اتجوزتك .. مش شايف دي رجولة مننا لكن الناس الأفاضل الطيبيين على دماغي.. بنتنا واختنا متبقاش لايصة أبدا واحنا موجودين منبقاش رجالة".







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